Одещина відсвяткує День Європи



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Святкування Дня Європи відбудеться 19 травня

19 травня в Одеській області відзначатимуть День Європи. На честь свята в регіоні заплановано низку заходів: від мегамаршу у вишиванках, диктанту на знання польської мови до вітрильної регати та змагання з велоспорту.

Традиційно будуть проведені церемонії урочистого підняття Державного прапора України та прапора Європейського Союзу біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської ради.

На Приморському бульварі відбудеться відкриття «Євромістечка», презентація фотозон, дегустація святкового торту за участі керівництва області та міста, представників дипломатичних установ.

Традиційно пройде Всеукраїнська акція «Мегамарш у вишиванках», а також святковий концерт, кінопоказ, різноманітні лекції та екскурсії.

В усіх районах Одеської області також відбудуться заходи на честь Дня Європи.