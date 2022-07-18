Відсторонення Баканова і Венедіктової: що відомо на цю хвилину

«Главком» зібрав все, що відомо про резонансні кадрові рішення президента станом на ранок 18 липня

Увечері 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Відповідні укази були опубліковані на сайті Офісу президента.

Які офіційні причини відсторонень

Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до закону «Про правовий режим воєнного стану». Що саме стало причиною звільнення Венедіктової – поки невідомо.

Голову СБУ Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті 47 Дисциплінарного статусу ЗСУ ідеться: «Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків».

У соцмережах припускають, що Зеленський незадоволений діяльністю Баканова на початку повномасштабного вторгнення і провалом на Херсонщині.

Як президент пояснив свої кадрові рішення

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський пояснив причини відсторонення Венедіктової та усунення Баканова від посад.

За словами глави держави, станом на сьогодні зареєстроване 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, досудового розслідування та інших правоохоронних органів. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

«Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України», – зазначив Зеленський.

Хто замінить Венедіктову та Баканова

Після відсторонення Ірини Венедіктової президент призначив її заступника Олексія Симоненка виконувачем обов'язки генерального прокурора.

Саме Симоненко підписав підозру експрезидентові Петру Порошенку. Журналісти Bihus.info писали, що Олексій Симоненко в часи Віктора Януковича працював в СБУ і навіть отримав нагороди від президента-втікача та тодішнього голови СБУ Валерія Хорошковського. В офіційній біографії Симоненка на сайті Офісу генпрокурора вказано, що в СБУ він працював на офіцерських посадах у 2010-2018 роках - якраз і в часи президентства Януковича.

Щодо заміни керівнику СБУ – то на сайті президента інформації про це поки немає.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.