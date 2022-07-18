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    Суспільство

    Міноборони запровадить уніфіковану жіночу військову форму

    Жінкам доводиться перешивати чоловічу форму - Міноборони запровадить уніфіковану жіночу військову форму
    Жінкам доводиться перешивати чоловічу форму
    фото: the-village.com.

    Чоловічі розміри й фасони одягу не відповідають жіночим

    Жінки в українській армії отримають уніфіковану військову форму. Її розробкою займаються волонтери. Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на Міноборони.

    У відомстві зазначають, що є дві ініціативні групи. Перша – група волонтерів за підтримки офісу президента в рамках проєкту першої леді «Безбар'єрність». Друга – на чолі з депутаткою Київради Іриною Никорак – Arm Women Now. Міноборони провело зустріч з обома групами. Зараз вони спільно працюють.

    Волонтерів попросили проаналізувати світовий досвід щодо жіночої форми в інших арміях та звернути увагу на типи фігур, щоб на перших етапах індивідуально підбирати одяг жінкам.

    Авторка проєкту Arm Women Now депутатка Ірина Никорак розповідає, що першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть захисницям на безоплатній основі для того, щоб протестувати та переконатися, що форма функціональна й зручна.

    За словами депутатки, ідея виробництва жіночої військової форми з'явилася після численних запитів від жінок, які зараз воюють на передовій. Чоловічі розміри й фасони одягу не відповідають жіночим, пояснює Никорак. Штани можуть добре сидіти у стегнах, але будуть завеликі у талії, у кітелів – задовгі рукави, плече спускається майже до ліктя. Жінкам доводиться перешивати форму або пристосувати її булавками та тактичним ременем у польових умовах. Це незручно й нефункціонально, – зазначає авторка проєкту.

    Як повідомлялося, з 1 жовтня жінки деяких професій мають стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким. Наразі його скоротили до семи професій та 14 спеціальностей.

    Наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

    Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна Генштаб Україна жінка окупація #stoprussia
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    Міноборони запровадить уніфіковану жіночу військову форму