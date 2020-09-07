Відставка уряду? У монобільшості прокоментували чутки



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Зараз нема підготовок конкретних постанов щодо уряду чи конкретних кандидатів на заміну, – зазначила Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук: Парламент подає Кабміну сигнали, аби вони там не розсляблалися

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук прокоментувала інформацію щодо ймовірної відставки уряду Дениса Шмигаля перед місцевими виборами. В інтерв’ю «Главкому» соратниця президента визнала, у нинішнього уряду нема імунітету, але це не геть нічого не означає, бо у попереднього уряду Гончарука він був, але це не вберегло його від відставки.

«Зараз нема підготовок конкретних постанов щодо уряду чи конкретних кандидатів на заміну, яких би обговорювали. У парламенту є контролююча функція, тож час від часу він подає певні сигнали Кабміну, аби вони там не розслаблялися», – зазначила політик.

Крім того, Євгенія Кравчук спростувала розмови про те, що уряд зіллють і звинуватять в усіх гріхах перед виборами.

«Я не думаю, що це сильно допоможе на місцевій кампанії. Все-таки місцеві вибори мають трошки інші смисли, аніж публічні харакірі чи якісь жертвоприношення уряду. Це не має жодного електорального сенсу», – наголосила депутат.

Нагадаємо, що розпуск парламенту, відставка уряду чи президента? Експерти спрогнозували наслідки нинішньої кризи.