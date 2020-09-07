  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відставка уряду? У монобільшості прокоментували чутки

    • Розсилка
    Зараз нема підготовок конкретних постанов щодо уряду чи конкретних кандидатів на заміну, &ndash; зазначила Євгенія Кравчук - Відставка уряду? У монобільшості прокоментували чутки
    Зараз нема підготовок конкретних постанов щодо уряду чи конкретних кандидатів на заміну, – зазначила Євгенія Кравчук

    Євгенія Кравчук: Парламент подає Кабміну сигнали, аби вони там не розсляблалися

    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук прокоментувала інформацію щодо ймовірної відставки уряду Дениса Шмигаля перед місцевими виборами. В інтерв’ю «Главкому» соратниця президента визнала, у нинішнього уряду нема імунітету, але це не геть нічого не означає, бо у попереднього уряду Гончарука він був, але це не вберегло його від відставки.

    «Зараз нема підготовок конкретних постанов щодо уряду чи конкретних кандидатів на заміну, яких би обговорювали. У парламенту є контролююча функція, тож час від часу він подає певні сигнали Кабміну, аби вони там не розслаблялися», – зазначила політик.

    Крім того, Євгенія Кравчук спростувала розмови про те, що уряд зіллють і звинуватять в усіх гріхах перед виборами.

    «Я не думаю, що це сильно допоможе на місцевій кампанії. Все-таки місцеві вибори мають трошки інші смисли, аніж публічні харакірі чи якісь жертвоприношення уряду. Це не має жодного електорального сенсу», – наголосила депутат.

    Нагадаємо, що розпуск парламенту, відставка уряду чи президента? Експерти спрогнозували наслідки нинішньої кризи.

    Читайте також:

    Євгенія Кравчук: «Слуга народу» у «зелених» регіонах розраховує мінімум на 20%.

    Як стати місцевим депутатом і не з’їхати з глузду. «Шпаргалка» для кандидата

    вибори депутат відставка уряд парламент Денис Шмигаль Євгенія Кравчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ