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    У Чорнобильській зоні затримали дві групи любителів екстремального відпочинку

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    Молоді люди зі Львова та Кривого Рогу були затримані на території об&rsquo;єкту &laquo;Чорнобиль-2&raquo; - У Чорнобильській зоні затримали дві групи любителів екстремального відпочинку
    Молоді люди зі Львова та Кривого Рогу були затримані на території об’єкту «Чорнобиль-2»
    Фото: Нацполіція

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

    Працівники поліції затримали дві групи сталкерів, які незаконно проникли на територію зони відчуження ЧАЕС з метою екстремального туризму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Першу групу з трьох молодих людей 19-ти та 20-ти років правоохоронці виявили у вечірній час поблизу КПП «Дитятки» в лісовому масиві. Киянин та мешканці Кропивницького планували свій відпочинок у радіаційному лісі.

    Друга група з трьох чоловіків 20-ти та 19-ти років була затримана пізно ввечері на території об’єкту «Чорнобиль-2». Молоді люди зі Львова та Кривого Рогу сподівалися на специфічний відпочинок в Чорнобильській зоні.

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    У Чорнобильській зоні затримали дві групи любителів екстремального відпочинку
    У Чорнобильській зоні затримали дві групи любителів екстремального відпочинку

    Стосовно даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали справ направлено до Іванківського районного та до Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення.

    Нагадаємо, 2 липня поліція повідомила про затримання на території об’єкту «Чорнобиль-2» двох 29-річних киян, яких зацікавив радіоактивний відпочинок.

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