Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю

Київ не піде на жодні «мирні плани» до виконання своєї умови

Подоляк: «Негайне припинення вогню» – це бомба уповільненої дії»

Тема перемир’я, допоки окупаційні війська Росії не підуть з території України, не може навіть обговорюватися. Негайне перемир'я вказує на заморожений конфлікт, який так потрібен Москві, щоб утримати контроль над захопленими землями і набрати бойову міць. Київ не піде на жодні «мирні плани» до виконання своєї умови. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що Україна не піде на негайне припинення бойових дій, оскільки такий сценарій потрібен країні-окупанту РФ для заморозки війни.

«Негайне припинення вогню» – це бомба уповільненої дії. На цьому наполягає РФ, щоб «заморозити конфлікт», утримати контроль над окупованим і набрати військової потужності. За дев’ять років ми дізналися криваву ціну «припинення вогню». Тому жодних «мирних планів» до виведення ru-військ», – написав Подоляк.

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Нагадаємо, уряд Німеччини заперечує повідомлення про те, що Берлін разом з Францією та Великою Британією мають конкретні плани щодо оборонного пакту з Україною. Як відомо, цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією.