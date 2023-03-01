Німецькі політики пропонують записувати телефонні переговори Шольца та Путіна

Низка опозиційних політиків Німеччини припускають, що канцлер міг умисно зволікати із поставками озброєння для України

Наразі телефонні розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца і російського диктатора Володимира Путіна не записуються, але цю практику вартувало б змінити. Про це заявив глава Федерального архіву Міхаель Голман, пише на Deutsche Welle.

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Як пише видання, наразі низка опозиційних політиків Німеччини припускають, що канцлер міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що російський диктатор Володимир Путін в ході двосторонніх розмов ніколи не погрожував ані особисто йому, ані Німеччині в цілому.

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Раніше Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Борис Джонсон, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії, попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. А у відповідь отримав погрози. Деталі цієї розмови британський політик розкриває у документальній стрічці «Путін проти Заходу» (Putin Vs the West), вихід якої анонсує ВВС.