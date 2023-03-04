Чи почнуться переговори з РФ після звільнення південних областей: Банкова відповіла

Мирний переговорний процес почнеться лише після виходу російських військ із усієї окупованої території України

Лише президент України Володимир Зеленський буде визначати, коли та за яких умов починати мирні переговори з Росією. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

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У четвер, 2 березня, радник головнокомандувача ЗСУ генерал Назаров сказав в інтерв'ю Der Spiegel, що після відвоювання Україною окупованих територій Херсонської та Запорізької областей можна буде говорити про перемовини між Києвом та Москвою.

Однак учора радник голови Офісу президента заявив, що рішення про переговори з РФ прийматиме лише президент України.

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«Це виключно компетенція президента України, який вже зафіксував, коли та як ми можемо почати мирний переговорний процес. Це вихід російських військ із усієї окупованої території. Як це буде відбуватися далі, будемо дивитися. Президент єдиний, хто може вносити корективи у наші позиції», – підкреслив Подоляк.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що тема перемир’я, допоки окупаційні війська Росії не підуть з території України, не може навіть обговорюватися. Негайне перемир'я вказує на заморожений конфлікт, який так потрібен Москві, щоб утримати контроль над захопленими землями і набрати бойову міць. Київ не піде на жодні «мирні плани» до виконання своєї умови.