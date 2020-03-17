Венедіктову призначили генеральним прокурором, щоб вона підписала підозру Порошенку

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від Венедіктової очікують виконання команд з Офісу президента

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Итак, сейчас Зеленский выдвигает на Генпрокурора Ирину Венедиктову. Человека без опыта и знаний. Без понимания принципов того, как работает Генпрокуратура. Почему? Все объяснимо. На парламентских выборах 2019 она была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Затем стала председателем комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва. Оттуда пошла на должность и.о. Главы ДБР. В общем надо признать, что это реально головокружительная карьера.

И это при том, что несколько лет назад Венедиктова пыталась получить должность судьи в Верховном суде Украины. Однако не смогла набрать минимальное количество баллов на профильном экзамене и пролетела. Зато для всего остального она видимо подходит. И история того, как она протянула в ДБР Бабикова, который имел конфликт интересов и соврал, что он не был адвокатом Януковича, говорит о том, что власть интересует ее исполнительность.

Теперь понятно, кто подпишет пидозру Порошенко. И за что эта пидозра будет не важно. Ведь ставят Венедиктову именно для того, чтоб она выполняла приказы ОП. Именно отказ выполнять эти приказы стал причиной снятия для Рябошапки. И что-то мне подсказывает, что Венедиктова будет более сговорчивой.

Джерело: блог Борислава Берези

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