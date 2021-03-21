Викрадали й катували: з «реабілітаційного центру» під Києвом звільнено заручників

Декілька десятків людей було насильно позбавлено свободи під приводом лікування від залежності

Під Києвом припинено діяльність «реабілітаційного центру», в якому під приводом лікування від алкогольної та наркотичної залежності примусово утримувались десятки осіб. Як повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, власники центру отримували за «лікування» гроші від родичів своїх бранців.

«За даними слідства, 20 березня цього року в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих осіб зв’язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля та зникли у невідомому напрямку. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів, було встановлено місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою в селі Петропавлівська Борщагівка знаходився так званий реабілітаційний центр, в якому незаконно утримувалося кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ані на алкогольну, ані на наркотичну залежність», – йдеться в повідомленні.

Організатори центру не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю та жодного стосунку до медичної сфери, однак укладали договори та під приводом реабілітації поміщали до закладу осіб із наркотичною чи алкогольною залежністю, незаконно та примусово утримували впродовж певного періоду часу та «лікували» за гроші, отримані від близьких родичів. Потерпілі утримувалися в суворих умовах, із заґратованими вікнами, виходити на вулицю їм категорично заборонялося. Крім того, утриманці центру піддавалися тортурам.

З’ясовано, що до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п’ятеро з яких на даний час затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Шостого фігуранта розшукують правоохоронці. Встановлюються й інші особи, причетні до вчинення згаданого правопорушення.

Раніше повідомлялося про те, що у Харкові правоохоронці припинили діяльність псевдореабілітаційного центру, у якому насильно утримували 15 осіб.

Також стало відомо, що на Львівщині викрили групу осіб, які в злочинній змові з працівниками поліції викрадали і незаконно утримували самотніх людей з метою заволодіння їхнім житлом.