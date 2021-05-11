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    Викрадення судді Чауса. У Молдові затримали одного з підозрюваних

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    3 квітня стало відомо про викрадення колишнього судді Чауса - Викрадення судді Чауса. У Молдові затримали одного з підозрюваних

    3 квітня стало відомо про викрадення колишнього судді Чауса

    Фото з відкритих джерел

    Чоловікові загрожує ув'язнення на термін від 6 до 10 років

    У Молдові затримали одного з підозрюваних в передбачуваному викраденні колишнього судді Миколи Чауса. Про це у вівторок, 11 травня, повідомили в Генеральній прокуратурі Республіки Молдова, повідомляє УНН.

    «У неділю, 9 травня, під керівництвом прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ (PCCOCS), співробітники Національного інспекторату розслідувань спільно з співробітниками карного переслідування ГІП МВС затримали співучасника у справі про викрадення українського колишнього судді Миколи Чауса», – повідомили в генпрокуратурі країни.

    За даними генпрокуратури Молдови, чоловік у віці 30 років затриманий при в'їзді в країну. 10 травня прокуратура висунула йому обвинувачення в забезпеченні та організації діяльності групи осіб, які вчинили викрадення громадянина України. У вівторок прокурори PCCOCS повинні звернутися в судову інстанцію з проханням про застосування попереднього арешту. Чоловікові загрожує ув'язнення на термін від 6 до 10 років.

    Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса.

    Раніше Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

    Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року. 3 квітня стало відомо про викрадення колишнього судді.

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    Теги: МВС прокуратура СБУ НАБУ Молдова викрадення правосуддя Микола Чаус
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