Польський суд визнав винним роботодавця, у якого українка втратила руку

У суді жінка розповіла, що роботодавець ніколи не цікавився її здоров’ям і не пропонував допомогу

У понеділок, 21 червня, суд у Польщі виніс вирок у справі мешканки Луцька Альони Романенко, яка три з половиною роки тому зазнала серйозної травми під час чергування в пральні. Її рука потрапила між роликів прасувальні, кінцівку змушені були ампутувати.

Власника пральні Роберта С. звинуватили в допуску жінки до машини без належного навчання та перевірки. Його засудили до 10 місяців позбавлення волі з відстрочкою на три роки, повідомляють місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, трагедія трапилася 15 грудня 2017 року в польському місті Любонь, що поблизу Познаня. Рятувальники намагались дістати руку більше ніж 40 хвилин. Врятувати її так і не вдалося.

Суд розпочався у 2019 році. Роботодавця звинуватили в тому, що він не навчив Романенко принципам охорони праці та правилам експлуатації машини. Співробітниці також не провели жодного медобстеження, а сама прасувальня не мала належних захисних пристроїв.

Із самого початку власник фірми не визнавав себе винним і відмовлявся надавати пояснення.

21 червня суддя окружного суду Нового Мяста визнала роботодавця винним у тому, що наражав працівника безпосередній небезпеці втрати життя або серйозної шкоди здоров’ю, а також у заподіянні жінці стійкої втрати працездатності. Суд виніс вирок – 10 місяців позбавлення волі з відстрочкою на три роки, сплатити постраждалій українці 250 щоденних ставок 20 злотих та компенсацію потерпілій у розмірі 40 тис. злотих ($10 560).

Вийшовши з зали суду, Альона Романенко заявила, що прийняла вирок із розумінням.

Оскаржувати його не планує. Вона подякувала медичному персоналу та всім, хто доглядав за нею перші місяці після травми.

Адвокат роботодавця планує подати запит на письмове обґрунтування рішення суду, після чого вирішить, чи подавати апеляцію.

Альона Романенко, виступаючи раніше в суді, розповіла, що коли приїхала на заробітки в Польщу не знала польської мови. Їй сказали, що це «не є проблемою, оскільки на заводі працюють інші українці». Як вона додала, у перший день роботи було показано, як вішати постільну білизну.

«Я намагалася, але це було дуже важко», – сказала вона, додавши, що інші працівники кричали на неї, бо вона неправильно повісила простирадла.

Вона додала, що після аварії не втрачала свідомості. На її крик збіглися працівники. Один із них піднявся на автомат, зняв ремінь і зв’язав їй руку, щоби зупинити кров. Коли прибули рятувальники, вони хотіли зрубати машину, але один працівник заборонив їм.

У суді жінка розповіла журналістам, що роботодавець ніколи не цікавився її здоров’ям і не пропонував допомогу.