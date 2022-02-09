Екссуддя Чаус розповів, як викрадачі змушували обмовляти Порошенка та Бурбу (відео)

За словами екссудді, його тримали у неволі впродовж двох місяців

Близько двох місяців викраденого з території Молдови екссуддю Чауса тримали у невідомому приміщенні із мішком на голові та зв’язаними руками, вимагаючи давати свідчення на різних політиків та посадовців, зокрема п’ятого президента України Петра Порошенка та ексочільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу. Про це екссуддя розповів в інтерв’ю народному депутату від партії «Єропейська Солідарність» Володимиру Ар’єву, опублікованому Youtube-каналі нардепа.

«Вони хотіли дізнатися в мене, як слухалася справа Корбана, як слухалася справа Іванющенка, скільки разів я був у Порошенка в кабінеті, чи давав він мені особисто вказівки по телефону», – розповів Микола Чаус, додавши, що насправді жодного разу у житті не спілкувався із Петром Порошенком ані телефоном, ані особисто.

Микола Чаус зазначив, що від нього вимагали «правильно» на камеру відповідати на запитання, а також надавати письмові свідчення. «Казали: Якщо скажеш, що ти не був в кабінеті Порошенка і що він тобі не давав вказівку засудити Корбана, то звідси живим не вийдеш», – пригадав екссуддя.

Окрім Порошенка, за словами Чауса, в нього вимагали дати свідчення проти ексголови Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби, із яким Чаус не був знайомий.

Екссуддя додав, що втекти з полону йому вдалося тоді, коли його вивезли у «глухе місце», вочевидь для того, «щоб вбити». На думку Чауса, таке рішення його викрадачі прийняли коли переконалися, що його свідчення не принесуть їм особливої користі. Після того ж як йому вдалося втекти, екссуддю ще впродовж кількох діб шукали в околицях.

Нагадаємо, опублікованому Ар'євим вчора уривку з інтерв'ю Чауса екссуддя розповів про обставини свого викрадення.

Читайте також: