Коли рухався – били по голові: екссуддя Чаус розповів про обставини свого викрадення

Колишній суддя, якого підозрюють у хабарництві, поскаржився на побиття та погрози з боку викрадачів, що вивезли його з території Молдови

Підозрюваний у хабарництві екссуддя Микола Чаус, який нещодавно вніс за себе заставу у понад 700 тис. грн, розповів, що під час викрадення з території Молдови, його піддавали побиттю, а також кололи йому невідомі препарати. Відеозапис із розповіддю колишнього судді опублікував на своєму Youtube-каналі народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

«Там (в автомобілі – «Главком») вони поклали мене на підлогу пасажирського сидіння і друга людина сіла мені на голову і тримала. Коли я намагався вилізти з-під нього, то він бив мене кулаками по спині, по нирках. Це тривало десь хвилин 20, може 30», – розповів Микола Чаус.

Екссуддя додав, що у подальшому його пересадили до іншої автівки, де зв’язали йому руки та ноги, а також зробили якийсь укол.

«Коли я починав рухатися – били по голові», – додав Микола Чаус.

Коментуючи розповідь судді, Володимир Ар’єв зазначив, що має всі підстави стверджувати, що викраденням судді з території Молдови безпосередньо займалися українські спецслужби, а саме, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке на той час вже очолив друг родини помічниці президента Зеленського Марії Левченко Кирило Буданов.

Володимир Ар’єв наголосив, що має ще немало інформації щодо цієї скандальної історії, яку буде опубліковано згодом. Народний депутат зазначив, що справа не у судді Чаусі, чия особистість є досить контраверсійною, а у зухвалості дій української спецслужби, яка призвела до міжнародного скандалу та ледь не посварила Україну із Молдовою.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тис, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада 2021 року Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня минулого року детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ. І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

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