З'їзд «Слуги народу»: сьогодні відбудеться закрита частина



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Друга частина з'їзду «Слуга народу» буде відкритою

Сьогодні відбудеться з'їзд партії «Слуга народу», який триватиме, фактично, два дні. Перший день відбудеться у закритому форматі, а у понеділок - урочиста частина.

Інформацію про це підтвердила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, закрита частина відбудеться у «Парковому». Початок запланований на 12:00.

Розглядати, як зазначила Кравчук, будуть різні технічні питання, а також планують затвердити кандидата на довиборах у Раду по 208 округу.

Друга частина з'їзду «Слуга народу» буде відкритою. На ній очікується візит президента України Володимира Зеленського.

«Презентуємо команди, які будуть брати участь у місцевих виборах», - зазначила Кравчук.