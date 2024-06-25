Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні

Дрон запускали прямо над військами РФ і не помітили впливу засобів РЕБ на апарат

На збройовій виставці в Парижі представили розвідувальні БпЛА Hornet XR, які напередодні були випробувані на фронті в Україні. Виробником дрона є литовська компанія Granta Autonomy, співробітники якої того року провели чимало часу в Україні, тестуючи та покращуючи канали передачі даних своїх дронів. Про це пише спеціалізоване видання European Security & Defence.

Водночас український військовий оглядач Ігаль Левін з цього приводу зазначає, що фахівці запускали дрон прямо над російськими військами, і не помітили впливу засобів радіоелектронної боротьби на апарат. Завдяки згаданому досвіду розробникам вдалося створити повністю стійку до перешкод систему.

«Hornet XR створений з урахуванням відгуків про попередні системи, безшумний і майже непомітний у повітрі. Його розмах крил становить 1,6 метра, довжина – 0,84 метра, а маса 2,9 кілограма. Дрон має дальність передачі не менше 30 кілометрів», – йдеться в повідомленні Левіна.

Генеральний директор Granta Autonomy Гедимінас Гуоба пояснив, що компанія, яка була заснована у 2009 році як компанія з розробки програмного забезпечення, почала працювати над БПЛА після російської анексії Криму у 2014 році:

«Це те, що ми можемо зробити, намагаючись захистити нашу країну... Ми почали, як невелика компанія, створюючи безпілотники як побічний проєкт, але з самого початку ми знали, що наш БПЛА повинен працювати на окупованій Росією території: він повинен бути стійким до перешкод».

Нагадаємо, напередодні українська розвідка оголосила, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 км на морі справедливою для її надводних дронів Magura.

Також вчора ВМС повідомили, що внаслідок удару по складу в Єйську вдалося знищити 50 одиниць баражувальних боєприпасів «Ланцет», 20 штук ударних дронів Shahed-136 / «Герань-2», 40 розвідувальних дронів ZALA та 10 розвідувальних дронів SuperCam.