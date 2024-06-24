ВМС повідомили, яку техніку окупантів вдалося знищити внаслідок удару по складу в Єйську

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги

Було знищено 50 одиниць баражувальних боєприпасів «Ланцет»

Військово-морські сили повідомили, скільки та яку техніку вдалося знищити в результаті ураження складу з безпілотниками у Єйську, що в Краснодарському краї РФ. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

За уточненими даними, українські військові знищили:

20 штук ударних дронів Shahed-136 / «Герань-2»;

50 одиниць баражувальних боєприпасів «Ланцет»;

40 розвідувальних дронів ZALA;

10 розвідувальних дронів SuperCam.

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому. Згодом стало відомо, що СБУ атакувала полігон з якого окупанти запускають «Шахеди».

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. Також було зафіксовано падіння БпЛА на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.