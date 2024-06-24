Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ВМС повідомили, яку техніку окупантів вдалося знищити внаслідок удару по складу в Єйську

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ВМС повідомили, яку техніку окупантів вдалося знищити внаслідок удару по складу в Єйську
Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Було знищено 50 одиниць баражувальних боєприпасів «Ланцет»

Військово-морські сили повідомили, скільки та яку техніку вдалося знищити в результаті ураження складу з безпілотниками у Єйську, що в Краснодарському краї РФ. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

За уточненими даними, українські військові знищили:

  • 20 штук ударних дронів Shahed-136 / «Герань-2»;
  • 50 одиниць баражувальних боєприпасів «Ланцет»;
  • 40 розвідувальних дронів ZALA;
  • 10 розвідувальних дронів SuperCam.
ВМС повідомили, яку техніку окупантів вдалося знищити внаслідок удару по складу в Єйську фото 1

Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому. Згодом стало відомо, що СБУ атакувала полігон з якого окупанти запускають «Шахеди».

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. Також було зафіксовано падіння БпЛА на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

Читайте також:

Теги: пожежа розвідка окупанти військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція росіян на Харківському операційному напрямку все ще продовжується
Великий російський наступ на Харків: проміжні висновки двох тижнів боїв
28 травня, 16:00
Внаслідок свіжих поставок боєприпасів ЗСУ знищують чимало ворожої техніки та окупантів
Оборона Харківщини. Комбриг 92-ї бригади: Снарядного голоду вже немає
27 травня, 12:24
Росія перекидає підкріплення до Харківської області, аби відвести українські сили з критичних ділянок лінії фронту на сході України
Окупанти планують розпочати другу фазу наступу на Харківщині – ISW
31 травня, 08:16
Російський диктатор почав носити бронежилет за рекомендацією Федеральної служби охорони
Чи дійсно Путін носить бронежилет? Цікавий коментар розвідки
5 червня, 16:25
Експерт Bild припускає, що російські танкісти в паніці тікають із машин, що потрапили на міни
Російська армія втратила сотні танків та БМП через одну помилку – Bild
9 червня, 02:56
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
12 червня, 04:08
Раніше травмований чоловік служив на лінії фронту в Миколаївській області, де наприкінці березня 2022 року отримав осколкові поранення
На Львівщині працівник ТЦК зазнав нападу: його доставлено в лікарню
18 червня, 08:20
У Морозовську Ростовської області РФ пролунала серія вибухів. Ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром
Росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях: що відомо
14 червня, 05:09
Уранці окупований Крим атакували безпілотники
Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку українських дронів
21 червня, 07:49

Соціум

У Греції через аномальну спеку загинуло шестеро туристів – Reuters
У Греції через аномальну спеку загинуло шестеро туристів – Reuters
ВМС повідомили, яку техніку окупантів вдалося знищити внаслідок удару по складу в Єйську
ВМС повідомили, яку техніку окупантів вдалося знищити внаслідок удару по складу в Єйську
Під Москвою палає оборонне підприємство, яке розробляє електроприлади (відео)
Під Москвою палає оборонне підприємство, яке розробляє електроприлади (відео)
Теракти у «Крокусі» та Дагестані: що їх об'єднує та що відомо про «ісламістське підпілля»
Теракти у «Крокусі» та Дагестані: що їх об'єднує та що відомо про «ісламістське підпілля»
Річниця бунту Пригожина: британська розвідка розкрила, чим займається «Вагнер»
Річниця бунту Пригожина: британська розвідка розкрила, чим займається «Вагнер»
Швейцарський мільярдер сяде до в'язниці за знущання над прислугою
Швейцарський мільярдер сяде до в'язниці за знущання над прислугою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW
22K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
18K
США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
9339
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua