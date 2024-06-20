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Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї (оновлено)

Юлія Войцехівська
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Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї (оновлено)
фото: скріншот

За попередніми даними уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа

У Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними каналу Baza, атака на завод почалася близько 2:30 ночі за місцевим часом.

За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Згодом в оперштабі Кубані заявили, що інформація про пожежу на Афипському НПЗ не є достовірною.

Разом з тим російські екстрені служби повідомили, що отримали чотири звернення від жителів про вибухи в селищі Афіпський на Кубані.

Повідомляється, що жителі селища Енем в Адигеї, де розташована нафтобаза «Лукойл-Югнафтопродукт» повідомили про вибухи і пожежі. Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Згодом стало відомо, що за нічною атакою на нафтобази у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України.

Читайте також: Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
Теги: пожежа росія завод безпілотник

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