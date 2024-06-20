Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї (оновлено)
За попередніми даними уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа
У Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали.
За даними каналу Baza, атака на завод почалася близько 2:30 ночі за місцевим часом.
💥У Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ🔥 pic.twitter.com/mkz0CD6za4— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024
За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.
Згодом в оперштабі Кубані заявили, що інформація про пожежу на Афипському НПЗ не є достовірною.
Разом з тим російські екстрені служби повідомили, що отримали чотири звернення від жителів про вибухи в селищі Афіпський на Кубані.
Повідомляється, що жителі селища Енем в Адигеї, де розташована нафтобаза «Лукойл-Югнафтопродукт» повідомили про вибухи і пожежі. Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як повідомлялося, Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
Згодом стало відомо, що за нічною атакою на нафтобази у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України.
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