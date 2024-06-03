Литва не пропустила на свою територію вагон із Білорусі із символом «Z»

Із середини травня 2024 року це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом

Прикордонники постійно стежать за складами, що в'їжджають на територію Литви

Прикордонники Литви не пропустили до країни вагон із символом «Z», який прибув із Білорусі. Про це пише Delfi.

Із середини травня 2024 року це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом.

За чинними в Литві законами, перевезення територією країни вагонів із такими знаками заборонено. До списку заборонених символів «Z» внесли у 2022 р. Він означає російську військову агресію та пропаганду воєнних злочинів.

Прикордонники постійно стежать за складами, що в'їжджають на територію Литви. Усі написи на вагонах, що перевозяться по території Литви, повинні відповідати вимогам місцевих законів

Нагадаємо, сейм Литви схвалив безстрокову заборону на мовлення російських телеканалів.

Поправки, ініційовані міністерством культури, пропонують продовжити заборону на невизначений термін і передбачити, що вона діятиме, доки Росія та Білорусь розглядатимуться у Стратегії національної безпеки як країни, які становлять небезпеку та загрозу для Литви.

Термін дії останнього обмеження на мовлення телеканалів мав сплинути 1 жовтня 2024 року.

Також уряд Литви затвердив перелік сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, які заборонять ввозити в країну з 3 червня. Відповідно до офіційного переліку литовського уряду, заборона на ввезення поширюється на 2,8 тис. видів агропродукції.