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Розвідка повідомила, як удари по російських НПЗ вплинуть на хід війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розвідка повідомила, як удари по російських НПЗ вплинуть на хід війни
Буданов вважає, що удари по НПЗ можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів
фото: скріншот

Розвідка оголосила, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 км на морі справедливою для її надводних дронів Magura

Атаки на російські нафтопереробні заводи можуть не переломити перебіг війни, але зрештою можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Водночас Буданов вважає, що такі удари по НПЗ можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів, що своєю чергою вплине на військовий компонент РФ.

Також розвідка оголосила, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 км на морі справедливою для її надводних дронів Magura.

Нагадаємо, Буданов також заявив, що Крим необхідно відрізати від російського постачання. Оскільки загарбники перетворили Крим на величезну військову базу, яка дозволяє контролювати південне узбережжя України. Буданов нагадав, що безпілотники українського виробництва «Магура» вже були використані для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися з Криму. 

Наступним кроком Кирило Буданов називає припинення всіх поставок російським військам у Криму через улюблений проєкт Путіна – Керченський міст. Він вважає, що ракети великої дальності Atacms, які США поставили в Україну останніми місяцями, можуть зрештою зруйнувати міст. 

За словами очільника розвідки, ті, хто стверджує, що Atacms недостатньо потужні, щоб виконувати цю роботу, помиляються.

Теги: нафта завод Кирило Буданов розвідка

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