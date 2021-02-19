Суд переніс оголошення вироку Стерненку в справі про викрадення людини

Прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна

Оголошення відклали до вівторка, 23 лютого

Суд переніс оголошення вироку одеському активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Про це повідомив сам Стерненко у своєму Telegram-каналі, оголошення мало відбутися сьогодні о 10:00 у Приморському райсуді Одеси.

«Щойно нам повідомили, що оголошення вироку не відбудеться сьогодні. Відклали до вівторка, 23.02 о 10:00», – написав він.

17 лютого у суді прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 гривень.

Нагадаємо, активісту Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу). У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном. СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.

Нагадаємо, у Києві судитимуть луганчанина, який «замінував» потяг київського метро.