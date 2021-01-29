Одеський суд відпустив Стерненка на поруки

Суддя змінив запобіжний захід і віддав Стерненка на поруки депутату Роману Лозинському від партії «Голос»

Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Активіста відпустили на поруки народному депутату. Про це йшлося на засіданні суду.

Зазначається, що суддя Приморського райсуду Одеси Сергій Кічмаренко оголосив, що домашній арешт активіста було скасовано.

«Клопотання захисту задовольнити», ‒ йдеться у рішенні суд.

Суддя змінив запобіжний захід і віддав Стерненка на поруки депутату Роману Лозинському від партії «Голос».

Як повідомлялося, 18 грудня Приморський районний суд Одеси знову обрав активісту Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

17 грудня Стерненко писав, що прокурор вимагає взяти його під варту. За словами Стерненка, домашній арешт у нього закінчився ще майже три тижні тому.

«Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось. Але шавкам Венедіктової пофіг. У них чітка вказівка закрити мене до СІЗО», ─ написав він.

29 вересня суд залишив Стерненка під нічним домашнім арештом.

Активісту інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу).

У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном.

СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.

Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.

Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.

До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня 2020 року оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.