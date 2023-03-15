Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Деяких монахів з УПЦ МП «стимулюватимуть» піти
Процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври в користування держави не передбачає «виселення» ченців, однак деяких представників УПЦ МП правоохоронці «стимулюватимуть» залишити територію. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Глава Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі.
«Якщо хтось і має виїжджати в перших рядах, на мій погляд, то це ті очільники, які вели незаконні будівництва на території об’єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років – митрополити Павло, Антоній, Синодальне управління, Адміністрація УПЦ МП… А вже потім можна говорити про всіх інших», – сказав Ткаченко.
Міністр додав, що наразі триває відповідний процес і створено комісії за участі СБУ і МВС. Уже в найближчий час вони вже розпочнуть роботу і можна буде говорити про конкретні дати повернення держмайна у користування держави.
Відповідаючи на запитання, куди подінуться ченці Московського патріархату, якщо про виселення не йдеться, Ткаченко сказав, що «у них завжди є вибір», маючи на увазі перехід в Православну церкву України.
Нагадаємо, УПЦ МП має звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. УПЦ МП на це заявила, що вважає попередження про розірвання договору оренди ультиматумом, не бачить у ньому жодних юридичних обґрунтувань і не збирається йти.
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