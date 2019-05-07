  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вищий антикорупційний суд обрав слідчих суддів і запрацює 5 вересня

    • Розсилка
    Вищий антикорупційний суд обрав слідчих суддів і запрацює 5 вересня
    Ілюстративне фото

    ВАКС розпочне свою роботу 5 вересня 2019 року

    Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрали слідчих суддів у кількості шість осіб, повідомляє УНН.

    «Збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили визначити для Вищого антикорупційного суду кількість слідчих суддів — шість. 37 — за, один — утримався. Рішення прийнято», — зазначив головуючий суддя Віктор Маслов.

    На посаду слідчих суддів Антикорупційного суду обрано:Біцюка Андрія Володимировича,Воронькова Володимира Дмитровича, Михайленко Віру Володимирівну, Мовчан Наталію Володимирівну, Олійник Оксану Вікторівну, Саландяк Ольгу Ярославівну.

    [VIDEO_BLOCK_*]

    Слідчих суддів обирають на термін один рік без права переобрання два терміни поспіль. Строк повноважень обраних слідчих суддів обраховують з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

    Вищий антикорупційний суд розпочне свою роботу 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення прийнято на зборах суддів ВАКС, заявив головуючий суддя.

    «Збори Вищого антикорупційного суду вирішили визначити днем початку роботи Вищого антикорупційного суду 5 вересня 2019», - повідомив Маслов.

    Проект рішення набрав більшість голосів від присутніх.

    «Рішення про затвердження проекту прийнято», - додав він.

    Як повідомлялось, головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідного мінімуму — 20 голосів.

    Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука. За нього проголосувало 22 людини, за іншого кандидата Віктора Маслова проголосували 12 суддів, ще четверо утрималися.

    Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.

    Читайте також
    суд суддя розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ