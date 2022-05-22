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    Події в Україні

    Окупанти встановили нову систему перепусток у Маріуполі

    Пересуватися у місті та області без спеціальної перепустки неможливо - Окупанти встановили нову систему перепусток у Маріуполі
    Пересуватися у місті та області без спеціальної перепустки неможливо
    фото з відкритих джерел

    Відтепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів

    Загарбники з 21 травня у тимчасово окупованому Маріуполі та Маріупольському районі запровадили нову пропускну систему. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь – пам’ятайте, на зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська», – попередив він.

    Відтепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз).

    «Перепустку видають в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатура окупантів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів», – зауважує Андрющенко.

    Для виїзду з Маріуполя автівкою так само потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвідділках «МВС ДНР»

    Для пересування всередині Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.

    Для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші.

    «Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний», – зауважив Андрющенко.

    Нагадаємо, російські загарбники влаштували у Маріуполі «автопробіг волонтерів» з червоними прапорами, який завершився екскурсією всередині знищеного ними ж драмтеатру.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти встановили нову систему перепусток у Маріуполі