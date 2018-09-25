Виступ Трампа на сесії Генасамблеї ООН



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Дональд Трамп на Генасамблеї ООН

Трамп 25 вересня виступає з промовою, а потім зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом

Президент США Дональд Трамп виступив з промовою у вівторок на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.

Зазначимо, Трамп на полях Генеральної асамблеї ООН проведе зустрічі з лідерами Франції, Британії, Ізраїлю, Єгипту, Японії та Південної Кореї.

Перед виступом американського лідера генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш попередив лідерів держав світу, які збираються на чергову сесію Генасамблеї ООН, про те, що світовий порядок стає все більш хаотичним.

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко прибув до Нью-Йорка на чолі офіційної делегації для участі у загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

19 вересня у Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН.

Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.



