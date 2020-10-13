Поліція затримала киянина, який під приводом обміну валют заволодів $33,6 тис.



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Шахрай підсунув мешканцю Чернігова фальшиві гривні

Шахрай відправив до потерпілого кур'єра з фальшивими гривнями

Столичні оперативники затримали зловмисника, який під приводом обміну валют заволодів майже мільйоном гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Чоловік розмістив на інтернет-сайті оголошення про обмін іноземної валюти на національну за вигідним курсом, яке зацікавило мешканця Чернігова. Під час передачі потерпілому фальшивих гривень правоохоронці викрили кур’єра, а згодом – координатора шахрайської схеми, який зараз перебуває під вартою.

Затриманий - раніше не судимий 34-річний киянин.

«Ми встановили, що 30-річному мешканцю Чернігова терміново знадобились гроші в національній валюті, оскільки у столиці він планував купити нову іномарку. Оскільки в автосалоні приймали тільки гривні, то чоловік почав шукати, де можна швидко обміняти 33 600 доларів США. Побачивши на сайті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом, він зацікавився пропозицією і домовився про угоду. На зустріч приїхав «помічник» зловмисника, який не знав, що гроші в сумці – сувенірні. Про це стало відомо після того, як ми підійшли до «клієнта» та попросили його перевірити банкноти», - розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслав Малько.

Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання киянина слідчі виявили та вилучили чорнові записи, сім-карти, документи, сувенірні купюри та інші речові докази, які долучили до матеріалів кримінального провадження. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«На період досудового розслідування суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 600 тисяч гривень. Також у рамках досудового розслідування ми встановлюємо коло осіб, які можуть мати відношення до злочинної діяльності та сприяти таким видам правопорушень, а також причетність зловмисника до аналогічних епізодів, скоєних на території столиці», - додав майор поліції.