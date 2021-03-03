Україна скорочує виробництво електроенергії через імпорт з Росії і Білорусі, – нардеп

«Україна продовжує імпортувати струм з Росії і Білорусі, в той час як вітчизняні електростанції залишаються незадіяними», – Вікторія Гриб

Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі призводить до того, що все більше українських генеруючих потужностей залишаються незадіяними.

Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб.

«Україна продовжує імпортувати струм з Росії і Білорусі, в той час як вітчизняні електростанції залишаються незадіяними. До чого це призведе? Це призведе до критичної ситуації, коли вже теплоенергетики і атомники не зможуть просто виправити ситуацію в наступному періоді», – заявила нардеп.

За її словами, з початку року імпортували вже 550 млн кВт годин електроенергії на суму 900 млн гривень.

«Ці гроші влада фактично забрала у своїх енергетиків і віддала по суті Росії. Я вважаю, якщо імпорт негайно не закрити, ми ризикуємо повторення минулорічної ситуації з зупинками електростанцій і вугільних шахт, але вже це буде набагато гірша ситуація. Тому що запасу вже ані в енергетиків, ані в шахтарів практично немає», - наголосила Вікторія Гриб.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.