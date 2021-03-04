«Слуга» Буймістер нагадала, що Зеленський звільняв Гончарука і за імпорт електроенергії з Росії

Минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт

Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021

Рівно рік тому перед відставкою уряду президент Володимир Зеленський вимагав з трибуни Верховної Ради зупинити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомила народний депутат з фракції «Слуга Народу» Людмила Буймістер, опублікувавши відео виступу президента Зеленського у Верховній Раді 4 березня 2020 року.

«Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі Президент однозначно заявив, що ні про який імпорт не може йти мова, поки українські підприємства залишаються без роботи», – повідомила Буймістер.

Вона нагадала, що після виступу Президента російський імпорт був зупинений і українські шахтарі змогли повернутися до нормальної роботи.

«На жаль, деструктивні сили в Верховній Раді сьогодні діють в супереч позиції Президента і всіма силами захищають російський імпорт. Їх дії уже призвели до того, що наша держава заплатила країні-агресору за цей імпорт майже 900 млн гривень з початку року», – додала нардеп.

Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.