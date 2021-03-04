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    Економіка та фінанси

    «Слуга» Буймістер нагадала, що Зеленський звільняв Гончарука і за імпорт електроенергії з Росії

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    Минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт - «Слуга» Буймістер нагадала, що Зеленський звільняв Гончарука і за імпорт електроенергії з Росії
    Минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021

    Рівно рік тому перед відставкою уряду президент Володимир Зеленський вимагав з трибуни Верховної Ради зупинити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

    Про це повідомила народний депутат з фракції «Слуга Народу» Людмила Буймістер, опублікувавши відео виступу президента Зеленського у Верховній Раді 4 березня 2020 року.

    «Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі Президент однозначно заявив, що ні про який імпорт не може йти мова, поки українські підприємства залишаються без роботи», – повідомила Буймістер.

    Вона нагадала, що після виступу Президента російський імпорт був зупинений і українські шахтарі змогли повернутися до нормальної роботи.

    «На жаль, деструктивні сили в Верховній Раді сьогодні діють в супереч позиції Президента і всіма силами захищають російський імпорт. Їх дії уже призвели до того, що наша держава заплатила країні-агресору за цей імпорт майже 900 млн гривень з початку року», – додала нардеп.

    Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

    Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.

    Теги: Білорусь Росія депутат електроенергія Володимир Зеленський президент
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