Вивіз за місто і зґвалтував. У Черкасах затримали місцевого жителя, який викрав дівчину

Чоловіку вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою

У Черкасах затримали 26-річного хлопця, який побив та зґвалтував дівчину. Свою жертву він викрав просто на автовокзалі. Про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

За даними відомства, подія сталася 9 червня. «26-річний хлопець побачив свою жертву поблизу автовокзалу м. Черкаси. Він схопив дівчину та силою заштовхав до задніх дверей автомобіля, в якому надягнув на її руки стяжки, а також зав’язав рот і очі. Після – повіз у невідомому напрямку. На будь-який опір потерпіла отримувала удари по тулубу з вимогою «поводитися спокійно», – йдеться у повідомленні.

Нелюд завіз дівчину в пустинне місце і зґвалтував. «На щастя, зловмисник не залишив на місці скоєння злочину шоковану потерпілу, а відвіз її в місто. 20-річна жителька Черкас відразу звернулася по допомогу до близької людини, поліції та медиків», – йдеться в повідомленні.

Працівниками карного розшуку Черкащини проведено низку оперативно-розшукових заходів та встановлено причетну до злочину особу. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності і на цей момент є підсудним за аналогічні злочини.

«Однак, під час затримання спецпризначенцями зловмисник забув про те, коли саме ґвалтував і що зараз перебуває під судом, до того ж ледве згадав про власну судимість». «Чоловіку вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – додали у відомстві.

Нагадаємо, прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції.