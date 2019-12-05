Трагедія в Одесі: рятувальники шукають тіла жертв пожежі у коледжі



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Пожежа в коледжі Одеси: доля 14 осіб досі не відома Фото: Думская

Жителів найближчих знеструмлених від згорілого будинків переселили до готелів

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які мають сьогодні розпочати пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Про це повідомив журналістам віцемер Одеси Павло Вугельман.

«Вранці до Одеси прибули декілька бортів з рятувальниками, що сьогодні розпочинають пошук людей, які пропали безвісти 4 грудня. Рятувальникам надали техніку низка підприємств Одеси та міста Южне», - сказав Вугельман.

За його словами, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, що постраждали від пожежі в будівлі коледжу. В тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.

Вугельман додав, що жителів найближчих знеструмлених від згорілого будинків переселили до готелів, які надають послуги безплатно.

Оперативний штаб рятувальників розмістився у будівлі Промінвестбанку. Тут до другої години ночі перебували родичі постраждалих і сьогодні вони повертаються додому.

О 10 годині в адмінбудівлі облдержадміністрації розпочала роботу комісія з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій під головуванням очільника ОДА Максима Куцого, яка розглядає причини пожежі й питання пошуку людей, що зникли безвісти.

Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула.

Як відомо, пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Рятувальники ввечері 4 грудня локалізували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як заявили студенти, під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій вулиці не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.