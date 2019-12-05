  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трагедія в Одесі: рятувальники шукають тіла жертв пожежі у коледжі

    • Розсилка
    Пожежа в коледжі Одеси: доля 14 осіб досі не відома - Трагедія в Одесі: рятувальники шукають тіла жертв пожежі у коледжі
    Пожежа в коледжі Одеси: доля 14 осіб досі не відома
    Фото: Думская

    Жителів найближчих знеструмлених від згорілого будинків переселили до готелів

    В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які мають сьогодні розпочати пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

    Про це повідомив журналістам віцемер Одеси Павло Вугельман.

    «Вранці до Одеси прибули декілька бортів з рятувальниками, що сьогодні розпочинають пошук людей, які пропали безвісти 4 грудня. Рятувальникам надали техніку низка підприємств Одеси та міста Южне», - сказав Вугельман.

    За його словами, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, що постраждали від пожежі в будівлі коледжу. В тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.

    Вугельман додав, що жителів найближчих знеструмлених від згорілого будинків переселили до готелів, які надають послуги безплатно.

    Оперативний штаб рятувальників розмістився у будівлі Промінвестбанку. Тут до другої години ночі перебували родичі постраждалих і сьогодні вони повертаються додому.

    О 10 годині в адмінбудівлі облдержадміністрації розпочала роботу комісія з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій під головуванням очільника ОДА Максима Куцого, яка розглядає причини пожежі й питання пошуку людей, що зникли безвісти.

    Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

    За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі 1 особа загинула.

    Як відомо, пожежа в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла виникнути через зламаний подовжувач.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Рятувальники ввечері 4 грудня локалізували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Як заявили студенти, під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій вулиці не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

    пожежа трагедія Одеса рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ