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    Новини

    Кількість жертв в результаті пожежі в Одесі збільшилася

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    Кількість жертв в результаті пожежі в Одесі збільшилася

    У будинку рятувальники виявили тіло жінки

    Після ліквідації пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники виявили в руїнах будівлі тіло жінки. Про це повідомляє «Думская».

    Як повідомляється, розбір завалів на цьому місці відразу ж припинили, і на даний момент там ведуться слідчі дії.

    Останки були сфотографовані. Їх розташування нанесли на схему, після чого забрали на судово-медичну експертизу.

    Особа загиблої поки не встановлена.

    Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 30 осіб. При цьому під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

    Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

    За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

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