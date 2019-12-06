Пожежа на Троїцькій: оновлення за списком постраждалих



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У лікарнях Одеси продовжують отримувати лікування 26 постраждалих під час пожежі

До міської клінічної лікарні №10 самостійно звернулася і госпіталізована ще одна пацієнтка - співробітниця коледжу Волошановська Ганна Василівна.

Виписано із стаціонару троє пацієнтів: співробітник ДСНС, студентка коледжу Анастасія Авдєєнко і співробітниця коледжу Ірина Кубко.

У лікарнях продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

Всі постраждалі в повному обсязі забезпечені необхідною медичною допомогою, ліками і препаратами крові.

Постраждалих забезпечуватимуть ліками протягом усього часу їх перебування в лікарні.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 30 осіб. При цьому під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.