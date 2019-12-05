На пожежі в одеському коледжі зник директор Інституту біології південних морів



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Директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров наразі вважається безвісти зниклим

Безвісно зниклими наразі є 14 людей

Під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Про це повідомляє міністр освіти і науки України Ганна Новосад у Facebook.

Новосад поінформувала, що пожежа охопила приміщення одразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста.

Безвісно зниклими є 14 людей, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

«О 13:00 5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі», - повідомила Новосад.

Новосад зазначила, що МОН України безпосередньо бере участь у роботі оперативного штабу в Одесі. За її словами, зараз там перебуває генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

«МОН працює над тим, щоб навчальний процес в коледжі попри страшну трагедію продовжився, та учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання», - наголосила Новосад.

Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

За попередніми припущеннями, пожежа в Одеському коледжу економіки могла виникнути через зламаний подовжувач.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Рятувальники ввечері 4 грудня локалізували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.