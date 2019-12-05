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    На пожежі в одеському коледжі зник директор Інституту біології південних морів

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    <span>Директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров наразі вважається безвісти зниклим&nbsp;</span> - На пожежі в одеському коледжі зник директор Інституту біології південних морів
    Директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров наразі вважається безвісти зниклим 

    Безвісно зниклими наразі є 14 людей

    Під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    Про це повідомляє міністр освіти і науки України Ганна Новосад у Facebook.

    Новосад поінформувала, що пожежа охопила приміщення одразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста.

    Безвісно зниклими є 14 людей, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    «О 13:00 5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі», - повідомила Новосад.

    Новосад зазначила, що МОН України безпосередньо бере участь у роботі оперативного штабу в Одесі. За її словами, зараз там перебуває генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

    «МОН працює над тим, щоб навчальний процес в коледжі попри страшну трагедію продовжився, та учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання», - наголосила Новосад.

    Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

    Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

    За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

    За попередніми припущеннями, пожежа в Одеському коледжу економіки могла виникнути через зламаний подовжувач.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Рятувальники ввечері 4 грудня локалізували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

     

    пожежа Одеса освіта студенти навчання рятувальники Ганна Новосад
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