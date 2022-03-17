За три тижні понад 320 тис. українців повернулися з-за кордону (відео)
Від початку війни додому поспішають здебільшого чоловіки
З-за кордону за час війни додому повернулися 320 тис. українців. Більшість із них – чоловіки. Чоловіки-українці повертаються додому лише з одною метою – захищати свою державу. Про це в ДПСУ розповіли 17 березня.
«Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди українці», – зазначив один із чоловіків, що повертається з Польщі.
Нагадаємо, Прикордонна служба нагадала, кому із чоловіків призовного віку можна виїхати з України.
Як відомо, киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини (фото).