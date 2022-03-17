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    Події в Україні

    За три тижні понад 320 тис. українців повернулися з-за кордону (відео)

    Заробітчани відклали робочі інструменти і стають на захист рідної землі - За три тижні понад 320 тис. українців повернулися з-за кордону (відео)
    Заробітчани відклали робочі інструменти і стають на захист рідної землі
    скріншот із відео

    Від початку війни додому поспішають здебільшого чоловіки

    З-за кордону за час війни додому повернулися 320 тис. українців. Більшість із них – чоловіки. Чоловіки-українці повертаються додому лише з одною метою – захищати свою державу. Про це в ДПСУ розповіли 17 березня.

    «Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди українці», – зазначив один із чоловіків, що повертається з Польщі.

    Нагадаємо, Прикордонна служба нагадала, кому із чоловіків призовного віку можна виїхати з України.

    Як відомо, киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини (фото).

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    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна українці Україна окупація #stoprussia
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    За три тижні понад 320 тис. українців повернулися з-за кордону (відео)