За три тижні понад 320 тис. українців повернулися з-за кордону (відео)

Від початку війни додому поспішають здебільшого чоловіки

З-за кордону за час війни додому повернулися 320 тис. українців. Більшість із них – чоловіки. Чоловіки-українці повертаються додому лише з одною метою – захищати свою державу. Про це в ДПСУ розповіли 17 березня.

«Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди українці», – зазначив один із чоловіків, що повертається з Польщі.

Нагадаємо, Прикордонна служба нагадала, кому із чоловіків призовного віку можна виїхати з України.

Як відомо, киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини (фото).

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