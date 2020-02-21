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    Новини

    У Бортничах горів приватний будинок (фото)

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    Рятувальниками&nbsp;розібрано 50 кв. м дерев&rsquo;яних конструкцій будинку - У Бортничах горів приватний будинок (фото)
    Рятувальниками розібрано 50 кв. м дерев’яних конструкцій будинку
    Фото: ДСНС

    На момент загорання у будинку нікого не було

    У четвер, 20 лютого, увечері сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку на вул. Луговій у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:17.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із кімнат. На момент загоряння в будинку нікого не було. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 18:38 пожежу було локалізовано, а вже о 19:03 - ліквідовано.

    У результаті загоряння розібрано 50 кв. м дерев’яних конструкцій будинку.

    Потерпілих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС.

    Нагадаємо, 16 лютого пізно ввечері сталася пожежа в одному зі столичних ресторанів на вул. Хрещатик у центрі Києва.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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