Військові Ірану приховували атаку на український літак, - NYT



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Поки іранська влада заперечувала причетність до краху літака, зазначає New York Times, Роухані кілька разів намагався додзвонитися до військових, однак вони не відповідали

Військові, які підпорядковуються аятолі Алі Хаменеї, три дні приховували від президента Ірану Хасана Рухані збиття українського літака. Про це пише New York Times, яка відновила хронологію подій протягом перших днів після аварії літака.

Як наголошується, голова аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде став першим високопоставленим військовим, який дізнався про атаку на український літак. Він повідомив про подію колегам, в тому числі представникам армії Ірану. Вони лише через три дні визнали збиття літака.

Поки іранська влада заперечувала причетність до краху літака, продовжує NYT, Рухані кілька разів намагався додзвонитися до військових, однак вони не відповідали.

Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення «чорних ящиків» збитого українського літака. За його словами, ускладнюють переговори інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.

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