Військові на сході відбили три атаки і знищили 30 окупантів
У результаті боїв знищено один вертоліт, два танки і вісім БТР/БМП
Збройні сили України на сході відбили три атаки російських загарбників. Про це ОТУ «Схід» повідомляє у Фейсбуці.
«У районі відповідальності оперативно–тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня українські воїни відбили три атаки ворога», – ідеться в повідомленні.
У результаті боїв знищено: особового складу – 30, танків – 2, БТР/БМП – 8, АТ – 2, вертольотів – 1.
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