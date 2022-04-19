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    Військові на сході відбили три атаки і знищили 30 окупантів

    Українські військові на Сході відбили три атаки: знищено кілька десятків росіян - Військові на сході відбили три атаки і знищили 30 окупантів
    Українські військові на Сході відбили три атаки: знищено кілька десятків росіян
    фото з відкритих джерел

    У результаті боїв знищено один вертоліт, два танки і вісім БТР/БМП

    Збройні сили України на сході відбили три атаки російських загарбників. Про це ОТУ «Схід» повідомляє у Фейсбуці.

    «У районі відповідальності оперативно–тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 19 квітня українські воїни відбили три атаки ворога», – ідеться в повідомленні.

    У результаті боїв знищено: особового складу – 30, танків – 2, БТР/БМП – 8, АТ – 2, вертольотів – 1.

    Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

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    Теги: росія окупанти війна вертоліт військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові на сході відбили три атаки і знищили 30 окупантів