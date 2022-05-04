Із Маріуполя евакуювали ще 344 людини – Верещук

Всі 344 евакуйовані людини вже прибули до Запоріжжя

Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога», – написала Верещук.

Вона подякувала усім причетним за можливість евакуювати людей з Маріуполя, який залишається в облозі російської армії.

«Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС. Маріупольська гуманітарна операція триває», – зазначила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Раніше мер Маріуполя заявив, що щонайменше 200 цивільних осіб залишаються в пастці на сталеливарному заводі разом з бойовиками, і що в цілому в Маріуполі залишаються 100 тисяч цивільних осіб.

Як відомо, сьогодні продовжилася евакуація з Маріуполя.

Нагадаємо, 1 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні. Зеленський розповів подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

Стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Також повідомлялося, що росіяни вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на вантажівках для «гуманітарної допомоги».

Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.

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