Військові знищили командно-спостережний пункт окупантів на сході
Російські окупанти не полишають спроб захопити схід України
фото: The Associated Press
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»
Протягом доби, 2 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українським захисникам вдалося знищити командно-спостережний пункт російських військових. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».
Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 32
- танків – 2
- БМП – 1
- БТР – 1
- артилерійських систем – 2
- мінометів – 1
- БПЛА – 1.