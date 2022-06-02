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    Новини

    Військові знищили командно-спостережний пункт окупантів на сході

    Російські окупанти не полишають спроб захопити схід України - Військові знищили командно-спостережний пункт окупантів на сході
    Російські окупанти не полишають спроб захопити схід України
    фото: The Associated Press

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

    Протягом доби, 2 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українським захисникам вдалося знищити командно-спостережний пункт російських військових. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

    Зокрема, воїнам вдалося знищити:

    • особового складу – 32
    • танків – 2
    • БМП – 1
    • БТР – 1
    • артилерійських систем – 2
    • мінометів – 1
    • БПЛА – 1.
    Раніше повідомлялося, що сьогодні під обстріл крилатими ракетами потрапила Миколаївщина. Окупанти завдали масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації по Миколаївській області. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили командно-спостережний пункт окупантів на сході