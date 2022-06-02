Військові знищили командно-спостережний пункт окупантів на сході

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Протягом доби, 2 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українським захисникам вдалося знищити командно-спостережний пункт російських військових. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

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