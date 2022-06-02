Військовий експерт про оборону Києва: Україна зірвала головний план Кремля

Запеклі бої довкола Києва точилися понад місяць, а не декілька днів, як планували у Кремлі

Фактично Україна перемогла у боях під Києвом. Запеклий опір українських військових на цій ділянці фронту не дозволив росіянам втілити головний план Кремля. Таку думку висловив генерал-лейтенант Ігор Романенко, який у 2006-2010 роках був заступником начальника генштабу ЗСУ, у коментарі «BBC-Україна».

За словами Романенка, головним планом російського командування було заскочити Україну зненацька та взяти під контроль спочатку столицю, а тоді всю країну. Але оборона Києва ці плани зірвала.

«Це зрив операції, метою якої було зруйнувати нашу державу як таку, це була стратегічна мета Москви», – підкреслив він.

Як відомо, росіяни намагалися висадити десант на Київщині уже в перші дні після початку повномасштабного вторгнення. Окупанти майже впритул підійшли до столиці з північного заходу та досить близько зі сходу. Запеклі бої довкола Києва точилися понад місяць.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення Київської області. Українська влада, західні уряди та медіа визнали перемогу України у битві за Київ. Натомість російська влада заявила, що відвела війська як «жест доброї волі» заради мирних перемовин.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський не виключив, що Росія знову може спробувати знову захопити Київ, якщо битва за Донбас стане успішною для російських військ. Він також зазначив, що Україна не має наміру відмовлятися від окупованих територій на сході для припинення війни.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов раніше розповів про підготовку до всіх можливих сценаріїв росіян, включно з повторною спробою захопити Київ. На його думку, хоч ворог і зазнав збитків, Російська Федерація має великі ресурси — як людські, так і технічні. Розуміючи це, Київ готуємося до всіх можливих сценаріїв і навіть до найгірших — до повторної спроби взяти столицю.