Нас оточують. У відповідь на запитання про пандемію Путін пригадав НАТО
Президент РФ неочікувано відповів на запитання журналіста про пандемію
Під час традиційної щорічної пресконференції російського лідера Володимира Путіна, яка відбувається сьогодні, 23 грудня, у Москві, російський очільник вкотре нагадав росіянам про нібито наявність зовнішньої військової загрози їхній державі.
У відповідь на запитання журналіста російського видання «Комсомольська правда» Олександра Гамова про темпи поширення пандемії, рівень смертності та можливість запровадження в РФ більш жорстких заходів із протидії коронавірусу, російський лідер розповів про зовнішні загрози Росії.
«З приводу того, що нас оточують – ну бази навкруги – це правда, на Сході, на Півдні. На Півночі там нові системи озброєнь встановлюють на морі. На Заході – тим більше. Ми з вами мабуть поговорим ще у розділі «міжнародні стосунки». Але так, щоб оточити таку територію як наша – це складна задача», – зазначив Володимир Путін.
При цьому лідер країни-агресорки припустив, що сучасні технології дозволяють думати про оточення Росії, не уточнюючи, про кого саме він каже.
Раніше російський опозиціонер назвав п'ять країн, які хоче зжерти Путін.