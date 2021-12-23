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    Нас оточують. У відповідь на запитання про пандемію Путін пригадав НАТО

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    Російський очільник вкотре пригадав про загрозу Росії з боку НАТО - Нас оточують. У відповідь на запитання про пандемію Путін пригадав НАТО
    Російський очільник вкотре пригадав про загрозу Росії з боку НАТО
    фото: скріншот з відео

    Президент РФ неочікувано відповів на запитання журналіста про пандемію

    Під час традиційної щорічної пресконференції російського лідера Володимира Путіна, яка відбувається сьогодні, 23 грудня, у Москві, російський очільник вкотре нагадав росіянам про нібито наявність зовнішньої військової загрози їхній державі.

    У відповідь на запитання журналіста російського видання «Комсомольська правда» Олександра Гамова про темпи поширення пандемії, рівень смертності та можливість запровадження в РФ більш жорстких заходів із протидії коронавірусу, російський лідер розповів про зовнішні загрози Росії.

    «З приводу того, що нас оточують – ну бази навкруги – це правда, на Сході, на Півдні. На Півночі там нові системи озброєнь встановлюють на морі. На Заході – тим більше. Ми з вами мабуть поговорим ще у розділі «міжнародні стосунки». Але так, щоб оточити таку територію як наша – це складна задача», – зазначив Володимир Путін.

    При цьому лідер країни-агресорки припустив, що сучасні технології дозволяють думати про оточення Росії, не уточнюючи, про кого саме він каже.

    Раніше російський опозиціонер назвав п'ять країн, які хоче зжерти Путін.

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    Теги: Росія НАТО Путін
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    Нас оточують. У відповідь на запитання про пандемію Путін пригадав НАТО