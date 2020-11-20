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    Здоров'я

    Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19

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    Офіс президента хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19 - Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19
    Офіс президента хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19

    Облдержадміністраціям Офіс президента доручив спершу сконцентруватися на лікарнях. А вже якщо їх не вистачає – на санаторіях

    В Офісі президента допускають, що госпіталі для пацієнтів з Covid-19 розгорнуть на базі санаторіїв. Таку ініціативу планують почати реалізовувати вже в найближчі тижні.

    Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    За його словами, місцева влада має сконцентруватися на санаторіях у разі нестачі лікарень для перепрофілювання під лікування пацієнтів з Covid-19.

    «У деяких регіонах дійсно лікарні перепрофілювати неможливо. Ми відпрацьовуємо два шляхи. Перший – це санаторії. МОЗ оцінив, скільки грошей потрібно витратити на технічне оснащення і ремонти в санаторіях і палацах спорту. З'ясувалося, що санаторії дешевші», – зазначив Тимошенко.

    Він також наголосив, що облдержадміністраціям доручили спершу сконцентруватися на лікарнях. А вже якщо їх не вистачає – на санаторіях.

    «Якщо немає санаторіїв, – тоді дивимося спортзали й все інше. Думаю, що найближчими тижнями будуть зроблені кілька госпіталів вже не на базі лікарень», – додав Тимошенко.

    Раніше глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

    Між іншим, 17 листопада під час виступу у парламенті глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна поки не запроваджуватиме повний локдаун, адже ще є альтернатива. 

    Як відомо, Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. 

    Разом з тим Фонд Петра Порошенка уклав угоду про поставку кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти у лікарні до кінця року. 

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    Теги: Верховна Рада Київ місцева влада Кирило Тимошенко Офіс президента Денис Шмигаль коронавірус
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