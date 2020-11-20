Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19

Офіс президента хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19

Облдержадміністраціям Офіс президента доручив спершу сконцентруватися на лікарнях. А вже якщо їх не вистачає – на санаторіях

В Офісі президента допускають, що госпіталі для пацієнтів з Covid-19 розгорнуть на базі санаторіїв. Таку ініціативу планують почати реалізовувати вже в найближчі тижні.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, місцева влада має сконцентруватися на санаторіях у разі нестачі лікарень для перепрофілювання під лікування пацієнтів з Covid-19.

«У деяких регіонах дійсно лікарні перепрофілювати неможливо. Ми відпрацьовуємо два шляхи. Перший – це санаторії. МОЗ оцінив, скільки грошей потрібно витратити на технічне оснащення і ремонти в санаторіях і палацах спорту. З'ясувалося, що санаторії дешевші», – зазначив Тимошенко.

Він також наголосив, що облдержадміністраціям доручили спершу сконцентруватися на лікарнях. А вже якщо їх не вистачає – на санаторіях.

«Якщо немає санаторіїв, – тоді дивимося спортзали й все інше. Думаю, що найближчими тижнями будуть зроблені кілька госпіталів вже не на базі лікарень», – додав Тимошенко.

Раніше глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Між іншим, 17 листопада під час виступу у парламенті глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна поки не запроваджуватиме повний локдаун, адже ще є альтернатива.

Як відомо, Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня.

Разом з тим Фонд Петра Порошенка уклав угоду про поставку кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти у лікарні до кінця року.