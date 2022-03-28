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    Влада Німеччини каратиме людей за демонстрацію символу «Z»

    За демонстрацію &laquo;Z&raquo; як символу вторгнення Росії в Україну у Німеччині можуть покарати - Влада Німеччини каратиме людей за демонстрацію символу «Z»

    За демонстрацію «Z» як символу вторгнення Росії в Україну у Німеччині можуть покарати

    За демонстрацію у Німеччині «Z» як символу вторгнення Росії в Україну можуть покарати

    Особи, які демонструють букву «Z» у Німеччині як символ підтримку війни Росії в Україні, можуть бути притягнені до відповідальності. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника МВС Німеччини.

    В Уряді Німеччини уточнили, що демонстрація літери Z не заборонена, однак заборонено її використання як символу російської агресії в Україні.

    «Російська воєнна агресія щодо України – це кримінальне провадження. І той, хто публічно схвалює цю агресію також може бути притягнений до відповідальності», - повідомив представник МВС Німеччини на прес-конференції.

    Нагадаємо, раніше влада земель Баварії і Нижньої Саксонії заявила про те, що каратиме осіб, які демонструють літеру Z як символ російської агресії в Україні. Пізніше до них приєднався Берлін. Літери Z і V використовують в Україні окупаційні війська для позначення своєї техніки.

    Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони закликає громадян повідомляти про канали та чати у Telegram, які використовують символ «Z» у назві (у різних варіаціях). Про це повідомляє пресслужба Центру у Facebook.

    Як повідомлялося раніше, український рок-гурт «Без Обмежень» змінив свій логотип, прибравши літеру «Z» із назви. Музиканти не хочуть асоціювати себе із символом війни Росії проти України, яким є ця літера.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Влада Німеччини каратиме людей за демонстрацію символу «Z»