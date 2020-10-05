Влада Полтави відмовляється посилювати карантин



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Полтава потрапила у «помаранчеву» зону карантину Фото: REUTERS

Місто повинно працювати, - стверджує Шамота

Із сьогоднішнього дня Полтава потрапила у «помаранчеву» зону карантину. Міська влада відмовляється посилювати карантин.

Про це заявив у своєму відеозверненні виконувач обов’язків мера Полтави Олександр Шамота.

Він закликав заклади торгівлі, обслуговування та фітнесклуби працювати у звичайному режимі, попри встановлені урядом обмеження. Шамота обурений відсутністю компенсацій через закриття цих закладів.

Міська рада запроваджує гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Також Шамота закликав всіх працювати у звичному режимі.

«Тому якщо до вас прийшла перевірка й намагається скласти протокол, будь ласка, зверніться та отримайте консультацію юристів. До перевізників я б хотів звернутися окремо. Ми зараз маємо допомогти людям спокійно добратися до роботи», - заявив Шамота.

Нагадаємо, сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. До «червоної зони» зараз входять два міста. Це місто Тернопіль та місто Канів Черкаської області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

До слова, за минулу добу в Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19. Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих. Перед цим кілька днів поспіль в Україні було зафіксовано понад 4 тисяч нових хворих за добу.

Коронавірус в Україні

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Одужали 101252

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Впродовж доби, що минула, в Україні найбільше випадків захворювання на Covid-19 було зафіксовано у Харківській області – 446, Сумській області – 282, Донецькій області – 226, Дніпропетровській області – 206 та місті Київ – 286



