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    Влада селища на Чернігівщині організувала екскурсію кладовищем (відео)

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    Влада селища на Чернігівщині організувала екскурсію кладовищем (відео)
    Фото Сосницька громада/ Facebook

    На незвичну екскурсію прийшло 90 людей

    На Чернігівщині громада влаштувала екскурсію кладовищем. Про це повідомили на сторінці Сосницької громади у Facebook.

    «Сосниця з присмаком містики» зібрала рекордну кількість сосничан та гостей селища – 90 людей!», – розповіли організатори.

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    Це була піша екскурсія-прогулянка, під час розповіли про забобони, традиції, цікавих людей Сосниці та Сосниччини, про відьом і відьмаків, про домовиків, злих та добрих духів, про ритуали та інші цікаві речі.

    Організатори обіцяють, що на майбутнє обов’язково підготують ще одну екскурсію Митрофанівським кладовищем, але вдень.

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    Теги: громада Facebook влада традиції
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    Влада селища на Чернігівщині організувала екскурсію кладовищем (відео)