Qualcomm не продаватиме процесори росіянам

Компанії з РФ лишилися без продукції виробника засобів бездротового зв’язку

Американський виробник Qualcomm перестав продавати процесори в Росію. Компанія прийняла таке рішення у зв'язку з російською агресією проти України. Про це повідомив у Тwitter старший віцепрезидент зі зв'язків з держорганами компанії Нейт Тіббітс.

«Це неправильно. Qualcomm закликав до мирного врегулювання (збройної агресії РФ – ред.) в Україні», – написав Тіббітс.

Топменеджер додав, що Qualcomm зробила пожертвування організаціям, що надають допомогу і підтримують українців. За його словами, аналогічні внески зробили і співробітники компанії.

«Ми дотримуємося санкцій і законів США і не продаємо продукцію російським компаніям», – підкреслив Тіббітс, відповідаючи на пост міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Нагадаємо, названо світові бренди, які досі фінансують війну Росії проти України.

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