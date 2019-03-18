«Freedom Farm» у Ізраїлі: як виглядає притулок для тварин з обмеженими можливостями



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«Freedom Farm»

Більшість тварин, що утримуються на фермі, свого часу були врятовані від забою

52-річний Адіт Романо (Adit Romano) і 38-річний Мейтал Бен Арі (Meital Ben Ari) заснували ферму «Freedom Farm», яка служить притулком для тварин з обмеженими можливостями та освітнім центром для відвідувачів.

Більшість з майже 250 тварин, що утримуються на фермі, були врятовані від забою. Деякі тварини були пожертвувані фермерами, які вирішили їх врятувати.

На фермі є 2 гектара зелених пасовищ, стайні та хліви. Вона знаходиться в Мошав Олеші, сільськогосподарському співтоваристві в центральному Ізраїлі.

У рік на утримання і лікування тварин йде близько 1 мільйона доларів. Гроші збирають волонтери і жертвують музиканти, які приїжджають і грають для тварин.