Внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули 19 людей
- 21 Грудня, 07:35
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Серед загиблих-семеро дітей
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив про те, що, згідно з даними спостерігачів, у провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару загинули 19 людей.
Про це повідомляє Reuters.
Серед загиблих-семеро дітей. Поранені ще 25 осіб.
Група спостерігачів повідомила, що удару завдала сирійська армія або російські літаки.
Міністерство оборони РФ заявило про непричетність до авіаудару.
Напередодні у США заявили, що не виведуть свої війська з Сирії, поки не переконаються в тому, що терористичне угруповання ІДІЛ не тільки подолане, але і не відродиться.
Нагадаємо, днями Путін заявив, що у Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави».
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін, який прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі, віддав наказ розпочати виведення російського угруповання військ із Сирії.
Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Брюсселі не вважають війну в Сирії завершеною.
Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по озброєній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у військових злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.
Міжнародні організації звинувачували Росію в ударах по цивільних об'єктах, зокрема лікарнях, а режим Башара Асада - у використанні хімічної зброї, що спричинило масштабні жертви серед цивільного населення. Зокрема, 6 грудня 2017 року російська авіація завдала удару по селу на східному березі річки Євфрат на сході Сирії, в результаті чого загинув щонайменше 21 мирний житель, включаючи дітей.