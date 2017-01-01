Внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули 19 людей

Серед загиблих-семеро дітей

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив про те, що, згідно з даними спостерігачів, у провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару загинули 19 людей. Про це повідомляє Reuters. Серед загиблих-семеро дітей. Поранені ще 25 осіб. Група спостерігачів повідомила, що удару завдала сирійська армія або російські літаки.



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Бойовики ІДІЛ в Сирії

Серед загиблих-семеро дітей

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив про те, що, згідно з даними спостерігачів, у провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару загинули 19 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Серед загиблих-семеро дітей. Поранені ще 25 осіб.

Група спостерігачів повідомила, що удару завдала сирійська армія або російські літаки.

Міністерство оборони РФ заявило про непричетність до авіаудару.

Напередодні у США заявили, що не виведуть свої війська з Сирії, поки не переконаються в тому, що терористичне угруповання ІДІЛ не тільки подолане, але і не відродиться.

Нагадаємо, днями Путін заявив, що у Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави».

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін, який прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі, віддав наказ розпочати виведення російського угруповання військ із Сирії.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Брюсселі не вважають війну в Сирії завершеною.

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по озброєній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у військових злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.

Міжнародні організації звинувачували Росію в ударах по цивільних об'єктах, зокрема лікарнях, а режим Башара Асада - у використанні хімічної зброї, що спричинило масштабні жертви серед цивільного населення. Зокрема, 6 грудня 2017 року російська авіація завдала удару по селу на східному березі річки Євфрат на сході Сирії, в результаті чого загинув щонайменше 21 мирний житель, включаючи дітей.