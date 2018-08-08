Вночі у Франції через грозу зупинився рух потягів



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Більше тисячі людей провели ніч на вокзалах

Погана погода серйозно ускладнила залізничне сполучення у Франції, особливо в північно-західному регіоні Нормандія. Більше тисячі людей провели ніч на вокзалах. Про це повідомляє BFMTV.

Після інтенсивної спеки сильні грози накрили кілька регіонів у вівторок ввечері на в ніч на середу, призупинивши на кілька годин залізничний рух у Нормандії.

Так, грози, що вразили Нормандію, напередодні ввечері заблокували 1500 осіб на станціях Лізьє, Кан і Евре, де потяги зупинилися, зокрема, через падіння дерев на залізничні колії, повідомили у державному підприємстві, керуючому залізницями Франції. Була пошкоджена і контактна мережа.

У середу у Франції, куди теж докотилася спекотна хвиля, обіцяють зниження температури.

Нагадаємо, найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця серпня. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.

Також пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей.

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